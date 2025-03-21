2025 yılının ilk ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksi'nde ihracat birim değeri endeksi aynı kalırken, ithalatta birim değer endeksi yüzde 1,1 azaldı. İhracat ve ithalatta miktar endeksi yüzde 6'nın üzerinde artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ocak ayına ilşikin Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2 arttı, yakıtlarda yüzde 5,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,0 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 5,8 arttı.

Bu arada ithalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,8 arttı, yakıtlarda aynı kaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,0 azaldı.

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış kaydetti.

Dış Ticaret Endeksleri'nde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,9, ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 oranlarında artış gösterdi.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Ocak ayında 87,9 olarak gerçekleşti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Ocak ayında 86,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,0 puan artarak, 2025 yılı Ocak ayında 87,9 oldu.