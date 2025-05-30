Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Damızlık Koç Desteği Projesi” kapsamında üreticilere koyun ve keçi desteği bu yıl da devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Damızlık Koç Desteği Projesi” bu yıl da üreticilere destek sağlıyor. Destek kapsamında yüzde 50 hibeli 145 baş saf kan Merinos ırkı koç, hak sahiplerine teslim edildi.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarıma ve hayvancılığa verdiği desteklerle çiftçilerin ve üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü üretim çiftliğinde yetiştirilen 145 baş Karacabey Merinos ırkı koç, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın yanında bulunan alanda gerçekleştirilen törenle üreticilere teslim edildi.

TÖRENE KATILIM YOĞUNDU

Dağıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Çakır, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı. Daire Başkanı Şahin, Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla tarım ve hayvancılığa, hayata geçirdikleri çok sayıda proje ile ciddi destekler verdiklerini söyleyerek, “Büyükşehir’in destekleriyle birlikte Kocaeli’nde tarımsal ve hayvansal üretim arttı. Can suyu projelerle çiftçilerin her zaman yanındayız” dedi.

KOÇLAR, KURAYLA TESLİM EDİLDİ

Projeye başvuran Kocaeli İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi üreticiler, kurayla hak sahibi olarak belirlendi. Bu projeye ayrılan 4 milyon TL bütçe, çiftçilerin damızlık koç ihtiyaçlarını karşılamak ve hayvancılıkta verimliliği artırmak için kullanıldı. Damızlık koçlarını teslim alan üreticiler, desteklerinden dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

İKİZLEME ORANI ARTACAK

Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projeyle mevcut koyun ve keçi sürülerinin et, süt ve yapağı verimliliğinin artırılmasını amaçlıyor. Merinos ırkı koçlar, üreticilerin koyunlarının ikizleme oranlarını iyileştirerek, sürülerinin büyüme hızını artıracak ve verimlilik sağlayacak. Böylece erkek kuzu karkas ağırlıkları artacak ve beslenme süreleri kısalacak. Bu durum da üreticilerin yem maliyetlerini yüzde 25 oranında düşürerek, daha fazla kar elde etmeleri sağlanmış olacak.

VETERİNER HEKİM DESTEĞİ

“Damızlık Koç Desteği Projesi” doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından düzenli olarak sürü takibi ve teknik destek veriliyor. Bu sayede, üreticilerin hayvancılık işletmeleri daha verimli hale geliyor. Büyükşehir’in hayvancılık sektörüne verdiği desteklerle bölgedeki üreticilerin daha kaliteli ve verimli üretim yapmaları sağlanacak.

DAHA ÖNCE MANDA VE KOÇ VERİLDİ

Söz konusu proje ile geçen yıl üreticilere yüzde 50 hibeli 198 adet Karacabey Merinos ve Kıvırcık cinsi damızlık koç ile 2023’te 18 adet damızlık manda desteği verilmişti. Gerçekleştirilen koç katımında ilk etaptaki kuzuların doğumlarda ikizlik oranı yüzde 75-80 olarak belirlenmiş, verimin yüksek olması üreticileri sevindirmişti. Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve hayvancılığa verdiği desteklerin artarak süreceği bildirildi.

“DESTEK İLAÇ GİBİ GELDİ”

Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Çakır, Büyükşehir Belediyesi’nin damızlık koç desteğinden dolayı yetiştiricilerin çok memnun olduğunu söyledi. Uzun yıllardan beri yetiştiricilerin damızlık koç konusunda büyük sıkıntıları olduğunu, temin etmek için Bursa Karacabey’e ve Bandırma’ya gitmek zorunda kaldıklarını ve büyük zorluklar çektiklerini ifade eden Çakır, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bu hizmeti çiftçilerimize ilaç gibi geldi. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu projelerin daha güzelleştirilerek devam ettirilmesini istiyoruz” dedi. Yetiştiriciler de damızlık koç desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.