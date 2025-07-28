Kocaeli Aydınlar Ocağı, iklim değişikliği ve yüksek sıcaklıkların tetiklediği orman yangınlarına karşı merkezi ve yerel idarelere yönelik 9 maddelik bir öneri paketi sundu. Yangınlarda kaybedilen şehitlerin yürekleri dağladığını belirten Aydınlar Ocağı, mevcut yönetmeliklerin yeterince uygulanmadığını vurguladı ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi, erken müdahale sistemleri ve toplumsal farkındalık için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Aydınlar Ocağı, son dönemde Türkiye genelinde artan orman yangınları ve bu yangınlarda yaşanan kayıplar üzerine bir açıklama yaparak, merkezi ve yerel yönetimlere orman yangınlarıyla mücadele için kapsamlı öneriler sundu.

İklim değişikliğine bağlı küresel sıcaklık artışlarının doğa felaketlerini tetiklediğini belirten Aydınlar Ocağı, mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların yangın riskini artırdığını ve bu durumun yürekleri dağladığını ifade etti.

1976 tarihli Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesi Yönetmeliği’nin kağıt üzerinde iyi olmasına rağmen yeterince uygulanmadığını vurgulayan kuruluş, daha etkin mücadele için şu 9 öneriyi sıraladı:

Türkiye Afet Müdahale Planı’nın Yeniden Düzenlenmesi: 15 Eylül 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan planın, Milli Savunma Bakanlığı’nı (Genelkurmay Başkanlığı) “Destek Çözüm Ortağı” yerine “Ana Çözüm Ortağı” olarak konumlandıracak şekilde güncellenmesi.

Yangın Söndürme Filosunun Güçlendirilmesi: Türkiye’nin 27 uçak ve 105 helikopterden oluşan filosunun büyük kısmının kiralık olması nedeniyle zamanında müdahalede yetersizlik yaşandığı belirtildi. Kalıcı, güçlü ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bir filo oluşturulması, araçların riskli bölgelere önceden konuşlandırılması, gece operasyonlarına uygun teknolojilerin entegrasyonu ve kurumlar arası hızlı koordinasyon önerildi.

İHA’larla Erken Müdahale: Yangınlara erken müdahale için termal kamera ve kızılötesi sensörlere sahip insansız hava araçlarının (İHA) riskli bölgelerde periyodik uçuş yapması.

Gözetleme Kulelerinde Teknoloji Kullanımı: Yangın gözetleme kulelerinin termal kamera ve kızılötesi sensörlerle 7/24 izlenmesini, gerektiğinde yapay zeka desteği alınmasını.

Sensörlerle Sürekli İzleme: Ormanlara güneş enerjisiyle çalışan ısı ve nem sensörleri yerleştirilerek verilerin 7/24 toplanması, merkezi birimlere aktarılması ve yapay zeka desteğiyle analiz edilmesi.

Uydu Görüntüleriyle Yangın Analizi: Göktürk-1 uydusunun yüksek çözünürlüklü görüntüleriyle yangınların başlama noktaları ve sebeplerinin tespit edilmesi.

İnsan Kaynaklı Risklerin Azaltılması: Orman ve tarım alanlarında yangın riskini artıran plansız yerleşim ve yoğun rekreasyon faaliyetlerinin sınırlandırılması.

Yanan Alanların Korunması: Yangın sonrası alanların imara veya turizm yatırımlarına açılmasının önüne geçilmesi, bu tür uygulamaların caydırıcı şekilde denetlenmesi.

Toplumsal Afet Eğitimi: Orman yangınlarını da kapsayan afet eğitimlerinin, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla tüm vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılması.