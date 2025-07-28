Kırklareli’nin Babaeski ilçesi, 49. Tarım ve Kültür Festivali ile 29 Temmuz–2 Ağustos tarihleri arasında sanat ve eğlenceyi bir araya getiriyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Festival, kültürel etkinliklerin yanı sıra Türkiye’nin sevilen sanatçılarının sahne alacağı konserlerle renklenecek.

ZENGİN KONSER PROGRAMI

Festivalin açılışı 29 Temmuz'da saat 21.00’de Rumeli Gültekin konseriyle yapılacak. Aynı akşam saat 22.30’da ise Doukan sahne alacak.

30 Temmuz’da Ezgi Goray ve ardından Murat Mermer izleyicilerle buluşacak.

31 Temmuz’da ise saat 21.00’de Sezer Altınok, 22.30’da ise Türk rock müziğinin sevilen grubu Ayna sahnede olacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR BABAESKİ’DE

1 Ağustos akşamı 21.00’de PAU, 22.30’da ise güçlü sesiyle Öykü Gürman festival alanını coşturacak.

Festivalin kapanış günü olan 2 Ağustos’ta ise saat 21.00’de Rapçi Patron sahne alacak ve hemen ardından saat 22.30’da pop müziğin sevilen ismi Buray sahneye çıkarak festival coşkusunu doruğa taşıyacak.

BAŞKAN FIRAT YAYLA’DAN DAVET

Babaeski Belediye Başkanı Dr. Fırat Yayla, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da hem tarımı hem de kültürü bir arada yaşatacağını belirterek, tüm halkı etkinliklere davet etti. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla düzenleniyor.