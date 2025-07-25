Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin A Takımı, Sakarya-Bilecik orman yangınında canla başla mücadele ederek etkin bir müdahaleye imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı A Takımı, Sakarya ile Bilecik arasındaki orman yangınına hızlı ve etkin müdahalede bulundu. Zorlu arazi ve hava koşullarında gece gündüz çalışan ekipler, yangının yayılmasını engelledi. Müdahale, bölgedeki söndürme çalışmalarına önemli katkı sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı “A Takımı”, Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan ve geniş bir alanı etkisi altına alan orman yangınına müdahale için bölgeye sevk edildi. Yangınla mücadele eden ekipler arasında yer alan A Takımı, söndürme çalışmalarında aktif rol üstlenerek büyük katkı sağladı.

A TAKIMI’NDAN ANINDA MÜDAHALE

Yangın, Sakarya’nın Geyve ve Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Kuru hava ve şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, kontrol altına alınamadan Bilecik il sınırına kadar ulaştı. Yangının yayılması üzerine çevre illerden destek ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi de bu çağrıya kayıtsız kalmayarak, acil müdahale ekibi A Takımı’nı yangın bölgesine yönlendirdi.

Yangın haberini alır almaz harekete geçen A Takımı, tam donanımlı araçları ve deneyimli personeliyle hızla bölgeye ulaştı. Ekipler, özellikle ulaşılması güç alanlarda yürütülen söndürme çalışmalarında önemli rol üstlendi. Yangınla mücadelede A Takımı’nın tecrübesi ve sahadaki koordinasyonu dikkat çekti.

ZORLU KOŞULLARDA GECELİ GÜNDÜZLÜ GÖREV

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için gece gündüz çalışan ekipler, zaman zaman 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkta ve sarp arazilerde görev yaptı. A Takımı, arazözler ve iş makineleriyle hem ormanlık alanlara hem de tarım arazileri ve yerleşim yerlerine yakın bölgelere müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi’nin afetlere müdahale konusundaki hızlı refleksi ve A Takımı’nın etkin çalışmaları, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir destek gücü oldu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları, yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemeye yönelik önlemlerle sürdürüldü.