Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi kapsamında Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Kent Orkestrası tarafından gerçekleştirilen “Şarkılar ve Hikayeleri” konseri renkli görüntülere sahne olurken sanatseverlere unutulmaz bir gece sundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Şarkılar ve Hikayeleri” konseri, Ziya Taşkent Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluştu.

Murat Küçük’ten muhteşem performans

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne aldığı gecede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Murat Küçük hem solist hem de klarnet sanatçısı olarak izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Usta sanatçının güçlü yorumu ve sahnedeki enerjisi, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Şarkılar ve hikâyeler seyircileri etkiledi

Konser boyunca seslendirilen eserler, yalnızca müzikle değil, her şarkının ruhunu yansıtan hikâyelerle de dinleyicilere aktarıldı. Seyirciler, bu anlatımlarla duygusal anlar yaşadı.

Etkinlik boyunca salondaki yoğun duygu akışı, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Hakan Kılıç’tan usta yorumu

Gecede müziğin büyüsüne katkı sunan bir diğer isim de kanun sanatçısı Hakan Kılıç oldu. Sanatçının usta dokunuşları, konserin atmosferine zenginlik kattı.