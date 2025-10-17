KJ PowerGenerator ve Volvo Penta, KJ Power tesisinde 540 kWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) için stratejik ortaklık kurdu. Bu iş birliği, batarya teknolojisini jeneratör deneyimiyle birleştirerek sürdürülebilir performans sunmayı amaçlıyor.KOCAELİ (İGFA) - KJ PowerGenerator ile Volvo Penta, KJ Power’ın tesisinde duyurulan anlaşmayla 540 kWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) için stratejik bir ortaklığa gitti.

İş birliği, jeneratör temelli saha tecrübesi ile batarya teknolojisini tek bir ölçeklenebilir platformda buluşturmayı hedefliyor.

KJ PowerGenerator Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kürkçü, ortaklığın odağını “işletme sürekliliği ve riskin düşürülmesi” olarak tanımladı: “Jeneratör deneyimimizi enerji depolama ve akıllı kontrolle entegre ederek, müşteriye tekrarlanabilir performans sunan bir mimari kuruyoruz.”

Volvo Penta CEO’su Anna Müller, tarafların uzun yıllara dayanan iş birliğine atıfla, “Batarya teknolojisindeki birikimimizi KJ Power’ın üretim kabiliyetiyle birleştiriyoruz. Bu, yeni teknoloji yatırımlarımızın pazara yansıyan somut bir çıktısı” dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Kadir Sümerkent, çözümün donanımın ötesine geçtiğini vurguladı: “Gücün zekâsı yazılımdadır. BESS’i bir kutudan çıkarıp tesisin kritik kontrol noktası haline getiriyoruz; öngörücü bakım ve uzaktan güncellemeyle işletme ömrü maliyetini yönetilebilir kılıyoruz.”

Şirket verilerine göre, 540 kWh’lık ünite on-grid/off-grid çalışabilen çift yönlü inverter, SCADA entegrasyonu ve su soğutmalı termal yönetim ile geliyor. Li-ion hücre mimarisi, BMS korumaları ve IP sınıfı kabin, sahada güvenlik ve dayanıklılığı destekliyor. Sistem, 27 haneyi 4 saat besleyebiliyor ya da 6 elektrikli aracı tam kapasite şarj edebiliyor; afet senaryolarında kritik yükleri 4 saate kadar destekleyebiliyor.

1996’da kurulan KJ PowerGenerator, ürünlerinin yüzde 85’ini ihraç ediyor ve 120’den fazla ülkeye ulaşıyor. Ortak platformun, yenilenebilir kaynakların şebekeye 7/24 entegrasyonunu hızlandırması, şehir içi düşük gürültü gereksinimleri ve afet anlarında şebekeden bağımsız güç ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Sümerkent, Avrupa talebine yakınlık için Avrupa’da (Almanya) üretim hedefini de gündeme aldı.