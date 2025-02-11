Bina içerisindeki aşevi, Kızılay butik ve gönüllü merkezini gezen Bakan Göktaş’a Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yapımı tamamlanan ve hizmete giren bina hakkında bilgiler vererek, merkezin tanıtımını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımız, ’Bayburt ihya olmadan, Aydıntepe ihya olmadan, Demirözü ihya olmadan, Türkiye ihya olmaz’ demişti. Bu amaçla 23 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi Bayburt’a da çok önemli hizmetler sunduk. Bu süre zarfında Bayburt’a 30.8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Göktaş, 23 yıl boyunca Bayburt’a da çok önemli hizmetler sunulduğunun altını çizerek, bu süre zarfında Bayburt’a 30.8 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini, bu yatırımların 1.3 milyar lirasının da aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan destekler ve yatırımlardan oluştuğunu kaydetti.

Bayburt için hiç durmadan, çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, ’Bayburt ihya olmadan, Aydıntepe ihya olmadan, Demirözü ihya olmadan, Türkiye ihya olmaz’ demişti. Bu amaçla 23 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi Bayburt’a da çok önemli hizmetler sunduk. Bu süre zarfında şehrimize 30.8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 1.3 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan destekler ve yatırımlardan oluşuyor. Bayburt için hiç durmadan, yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Aile yılında bu şehrin insanlarına daha refah dolu bir gelecek sunmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Aile değerlerimizi koruyacak genç ve dinamik nüfus yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sosyal destek, eğitim ve danışmanlık programlarımızla ailelere destek olacağız. Doğum destekleriyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlamaları için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde büyümeleri için bakım hizmetlerini artıracağız. Gençlerimize güçlü bir gelecek sunmak adına yuva kurma yolunda aile ve gençlik fonuyla birlikte onların yanında olmaya devam edeceğiz."