Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırşehir Belediye Başkanlığı’na, kentsel atık suların bir kısmın arıtmadan deşarj ettiğinden ötürü 1 milyon 671 bin TL idari para cezası verdi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırşehir Belediyesi’ne ait atık su arıtma tesisinde yapılan denetimde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan Kılıçözü Deresi’ne deşarj edildiğini tespit etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından aktarılan habere göre, Çevre Kanunu kapsamında belediyeye 1 milyon 671 bin TL idari para cezası keserken, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

https://twitter.com/csbgovtr/status/1910605035177640009

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre koruma çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

