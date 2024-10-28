Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB), kuruluşunun 20. yılını ‘20 Yıldır Hep Birlikte’ sloganıyla kutladı. KOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl, bölge sanayicilerinin gücüyle Bursa’nın en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline geldiklerini belirterek, “Kestel OSB’ye, Bursa’ya ve ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz.” dedi.BURSA (İGFA) - KOSAB'ın ev sahipliğinde Podyum Davet’te gerçekleştirilen etkinlik, TUSAŞ’ta hain terör saldırısında şehit düşenler için saygı duruşuyla başladı. Etkinliğe Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, OSB Başkanları ve yöneticileri ile bölge sanayicileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Cem Hısımcıl, KOSAB’ın 20 yıl önce KESİAD çatısı altından çıkarak OSB statüsüne kavuştuğunu söyledi. Bölgede tek pay sahibinin bölgedeki sanayiciler olduğunu vurgulayan Hısımcıl, “Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle bölgemizi bugünlere taşıdık. İçinde bulunduğumuz zorlukları da yine bu örnek birlik ve beraberliğimizle aşacağız.” diye konuştu.

“DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

KOSAB’ın üretim, istihdam ve ihracat değerleriyle kent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Başkan Hısımcıl, “Bursa’mıza ve ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bölgemize yatırım yapmış, her türlü altyapı yatırımlarını kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmiş, istihdama, ihracata ve kent ekonomisine katkı sağlayan, başlangıçtan bugünlere ulaşmamıza destek veren tüm sanayici dostlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azimle Bursa’ya ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

"KOSAB’IN BİZİM İÇİN FARKLI BİR YERİ VAR"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da KOSAB’ın kendileri için çok farklı bir yeri olduğunu söyledi. “KOSAB ilk fabrikamızı kurduğumuz yer. Sanayiciliğe geçiş sürecimizde önemli bir dönüm noktası. Bölgenin kurucular kurulundaydık.” ifadelerini kullanan İbrahim Burkay, KOSAB’ın 20. yılını kutlarken, sanayicilerin ülkenin bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Sadece ekonomide değil, sosyal, politik ve dış ilişkiler konusunda da çok zor bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Başkan Burkay, “Yakın çevremizde son 10-15 yılda yaşananlar, bu coğrafyada güçlü olmayanın yaşama hakkının olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu nedenle ülkemizin üretim gücünü oluşturan sanayicilerimiz çok kıymetli. Bir ülkenin bağımsızlığı ekonomik bağımsızlığı ile mümkündür. Ekonomik bağımsızlık olmadan gerçek bir bağımsızlıktan söz edemeyiz.” dedi.

“ŞİRKETLERİMİZİ KRİZ SONRASI DÖNEME HAZIRLIYORUZ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, başta Türkiye’nin en önemli pazarı AB Bölgesi olmak üzere küresel düzeyde yaşanan talep daralmasına, ihracatçıyı zorlayan döviz kurlarına ve finansmana erişimde yaşanan sorunlara değinerek, “Geçmişte ortalama 7 senede bir gerçekleşen krizler, pandemi ile birlikte normalimiz oldu. Gerek Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda, gerekse de OSB'lerimizin başkan ve yöneticileriyle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Ekonomik zorlukları aşmak için çözüm önerilerimizi yetkili kurumlarımızla paylaşıyoruz. Şirketlerimizi kriz sonrası döneme nasıl çıkarırız, onu planlıyoruz. Özellikle finansmanın ucuzladığı, talebin de artmış olduğu bir ortamda işlerimizi yürütmemizin daha kolay olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

KAYMAKAM RECEP ÖZTÜRK’TEN KOSAB’A TEŞEKKÜR

Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, KOSAB’ın altyapısı ve sanayi yapısıyla güçlü ve önemli bir üretim ve ihracat merkezi olduğunu söyledi. Recep Öztürk, geliştirdikleri sosyal projelerde KOSAB’ın desteğini aldıklarını belirterek, Başkan Cem Hısımcıl’a ve yönetimine teşekkür etti. Kaymakam Recep Öztürk, "Üretim, istihdam ve ihracata katkı sunan KOSAB’ın 20. yılını kutluyorum." diyerek, el birliğiyle daha nice başarılara imza atılacağını ifade etti.

KURUCU ÜYELER UNUTULMADI

Etkinlikte, OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal tarafından KOSAB Başkanı Cem Hısımcıl’a Türkiye haritası şeklinde tasarlanmış Türk Bayrağı hediye edildi. Ayrıca, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk tarafından önceki dönem Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte KOSAB’ın kuruluşunda emeği geçen isimlere teşekkür plaket verildi. Programın sonunda, 20. yıl pastası da kesildi.