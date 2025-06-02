Edirne Keşan Genç Ordu Futbol Akademi’nin 2016 doğumlu oyuncuları Ayaz, Buğra, Miraç ve Uras, Beşiktaş altyapısına transfer oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Genç Ordu Futbol Akademisi, gurur verici bir başarıya daha imza attı. 2016 doğumlu öğrencilerden Ayaz Turanlı, Buğra Küçük, Miraç Üren ve Uras Kaçar, Türkiye’nin köklü kulüplerinden Beşiktaş’ın altyapısına transfer oldu.

YETENEKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİLER

Genç yaşlarına rağmen gösterdikleri gelişim, futbol bilgisi ve disipliniyle dikkat çeken bu dört sporcu, Beşiktaş altyapı yetkililerinin takibine girdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından İstanbul’a davet edilen futbolcular, Beşiktaş çatısı altına girmeyi başardı.

AİLELERE VE TEKNİK EKİBE TEŞEKKÜR

Keşan Genç Ordu Futbol Akademisi tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizi, bizlere güvenen ailelerini ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyor, minik yıldızlarımıza Beşiktaş serüvenlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

KEŞAN’DAN SÜPER LİG’E GİDEN YOL

Bu başarı, Keşan'da altyapı çalışmaları ve sporcu gelişimine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Genç Ordu Futbol Akademisi, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.