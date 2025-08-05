Keşanlı sporcu Çağlar Uygun, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası’nda 3000 metre engelli branşında birincilik elde ederek Türkiye şampiyonu oldu. Disiplinli çalışmalarıyla Keşan’a gurur yaşatan Uygun, madalyasını ilçesine armağan etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’ın gururu Çağlar Uygun, İstanbul’da gerçekleşen Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası’nda 3000 metre engelli yarışında rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Disiplinli antrenmanlarının ödülünü Türkiye şampiyonluğuyla alan Uygun, ilçesine büyük bir sevinç yaşattı.

“BU MADALYA KEŞAN’A ARMAĞAN”

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Uygun, “Bu başarı hem benim hem de Keşan için çok anlamlı. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu madalya Keşan’a armağanımdır” dedi.

Şampiyonluk, sporcu ve destekçileri için büyük bir moral kaynağı oldu.Yeni Hedefler YoldaÇağlar Uygun’un azmi ve disiplini, onu ulusal platformlarda Keşan’ı temsil etmeye devam etmeye motive ediyor. Sporcunun önümüzdeki dönemde yeni şampiyonalarda boy göstermesi ve başarılarını sürdürmesi bekleniyor.