İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ve 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildiğini, 121 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sahte alkolün toplum sağlığını tehdit eden bir tuzak olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma ekiplerinin son iki haftada İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde sahte ve kaçak alkol imalatçılarına yönelik düzenlediği operasyonların detaylarını açıkladı.

Operasyonlarda, 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi, 121 şüpheli gözaltına alındı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1952596015783043364

“SAHTE ALKOL ÖLÜMCÜL BİR TUZAK”

Bakan Yerlikaya, sahte alkol üretiminin yalnızca bir suç olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzak olduğunu belirtti.

“Bu ürünleri piyasaya sürenler, vatandaşlarımızın hayatını ve sağlığını hiçe sayıyor. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım” dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma KOM Daire Başkanlığını, İl Jandarma Komutanlıklarını ve valileri tebrik ederek, “Jandarma ekiplerimizin istihbarat destekli çalışmalarıyla yasa dışı alkol üretim noktalarına darbe vuruldu” ifadesini kullandı.