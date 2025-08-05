Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte yoğun rağbet gören Hisarcık ve Gesi mesire alanlarında mangal, semaver, ateş yakılmasının yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla cansiperane mücadele edildiğini ve tüm vatandaşların üstüne düşen görevini yerine getirmesi gerektiğini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi Belediyesi Gesi ve Hisarcık mesire alanlarımızda vatandaşlarımız aileleriyle birlikte keyifle zaman geçirebiliyorlar. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte hemşehrilerimiz hem doğanın keyfini çıkarmak hem de sosyalleşmek için mesire alanlarımıza yoğun ilgi gösteriyorlar. Bizler de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak için mesire alanlarımızda gereken çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Mesire alanlarımızın doğal ortamını korumak, hava kirliliğinin önüne geçmek ve diğer vatandaşlarımızın rahatsız olmasını önlemek adına mangal ve semaver yakmanın yasaklandığını bir kez daha vurgulamak istedim. Olası yangın riskini artıran, hava kirliliğine ve çevre kirliliğine yol açan mangal etkinliklerinde vatandaşlarımızın duyarlı olması son derece önemli. Malumunuz ülkemiz genelinde orman yangınlarıyla canla başla mücadele edilirken doğayı korumak ve yangın riskinin önüne geçmek elzem bir konu. Lütfen uyarıları dikkate alalım, mesire alanlarımızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım. Mesire alanlarımızda mangal ve semaver yakılması durumunda Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze haber verebilirsiniz. 0530 253 91 91 numaralı whatsapp ihbar hattımızdan bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz. Doğamızı el birliğiyle koruyalım. Hepimize ayrı ayrı görev düşüyor. Duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ülkemizi koruyalım, yangınlara fırsat vermeyelim.” dedi.