Edirne'de Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde Keşanlı muhtarlarla bir araya geldi. Programa milletvekilleri, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde köy ve mahalle muhtarları onurlandırıldı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Faruk Demirtaş başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi ile ilçe siyasi parti başkanları, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Programda ilk konuşmayı yapan Muhtarlar Derneği Başkanı, Keşanlı muhtarların sadece idari görevler değil, aynı zamanda gönül görevi üstlendiğini vurgulayarak, “Devletimizin gülen yüzü, milletimizin ilk kapısıyız” dedi. Muhtarlık kurumunun Osmanlı’dan bu yana gelen güçlü bir gelenek olduğuna dikkat çekti.

KAYMAKAM MERCAN: “FEDAKÂR KAMU GÖREVLİLERİSİNİZ”

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ise konuşmasında, muhtarların vatandaş ve devlet arasındaki bağı güçlendiren önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Muhtarlarımız mahalle ve köylerin nabzını tutan, sorunları yerinde tespit edip çözüm için çalışan kamu görevlileridir. Bizler de sizlerle olan iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Mercan, ilçede görev yapan toplam 64 muhtara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve vefat etmiş tüm muhtarları rahmetle andı.

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal da konuşmasında muhtarlık makamının demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayarak, “Kim aç, kim muhtaç, en iyi muhtarlar bilir. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız da her toplantıda ‘Muhtarların taleplerini mutlaka dikkate alın’ der. Çünkü sizin talebiniz, halkın talebidir.” dedi.

BAŞKAN ÖZCAN: “SİZDEN GELEN HABER, EN GÜVENİLİR BİLGİDİR”

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da konuşmasında, muhtarların halkla en doğrudan teması olan kişiler olduğunu belirterek, “Mahallelerimizin gözü kulağısınız. Sahadaki en doğru bilgiyi sizlerden alıyoruz. Bu da yaptığınız işin kıymetini gösteriyor” dedi.