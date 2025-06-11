Kore Gazisi Kadim İşlek’in 3 yıl önce defnedildiği Keşan Asri Mezarlığı’ndaki mezarının hâlâ yapılmamış olması, bayram ziyaretinde vatandaşların tepkisini çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da 18 Temmuz 2022’de vefat eden Kore Gazisi Kadim İşlek, askeri törenle Keşan Asri Mezarlığı’ndaki Şehit ve Gaziler bölümüne defnedilmişti. Ancak aradan geçen 3 yıla rağmen mezarının tamamlanmamış olması, Kurban Bayramı’nda mezarlığı ziyaret eden vatandaşların tepkisine yol açtı.

BAYRAM ZİYARETİNDE ORTAYA ÇIKAN VEFASIZLIK

Bayram dolayısıyla mezarlığa gelen vatandaşlar, gazinin mezarının hâlâ toprak halinde olduğunu görünce duruma isyan etti. Ziyaretçiler, “Kore Gazimiz Kadim İşlek, 3 yıl önce rahmetine kavuştu ve askeri törenle uğurlandı. Ancak mezarı hâlâ yapılmadı. Keşan’ımızın kahramanına sahip çıkılsın, yetkililer bu vefasızlığı bir an önce düzeltsin” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, Keşanlı bir vatansever olan Kadim İşlek’in anısına yakışır bir mezarın bir an önce yapılmasını talep etti. Gazinin ailesi ve sevenleri ise bu ihmalkârlıktan derin üzüntü duyuyor.

YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRI

Olayın kamuoyunda yankı bulmasıyla gözler Keşan Belediyesi ve ilgili kurumlara çevrildi.

Vatandaşlar, gazilere ve şehitlere yönelik hassasiyetin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yetkililerden sorunun acilen çözülmesini bekliyor. Keşan’ın kahramanına vefa borcunun ödenmesi için adım atılması çağrısı yükseliyor.