Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eski Vinsan Kampüsü’nde kurduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireyleri doğmadan itibaren destekleyen Türkiye’deki ilk merkez olarak hizmete başladı. Merkez, gazeteci Cansu Canan Özgen’in de dikkatini çekti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’teki eski Vinsan Kampüsü’nde 10 dönümlük alana inşa ettiği Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin yaşamına dokunmak için kapılarını açtı. Türkiye’de benzeri olmayan merkez, engelli bireyleri daha doğmadan desteklemeyi ve topluma katılımlarını artırmayı hedefliyor.

Gazeteci ve sunucu Cansu Canan Özgen, YouTube programı için merkeze konuk oldu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan merkezin detaylarını dinledi.

Başkan Büyükakın, merkezin engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Merkezde hidroterapi havuzları, meslek edindirme kursları, sosyal rehabilitasyon programları ve günlük yaşam becerilerini geliştiren özel alanlar bulunuyor. Çamaşır yıkama, yatak toplama gibi temel becerilerin öğretildiği odaların yanı sıra kafe, market, spor ve aktivite alanları yer alıyor. Merkez, anne-babalara çocuklarının doğumundan itibaren psikolojik ve sosyal destek sunarak, çocukların gelişimine katkıda bulunuyor.

HAYATA DOKUNAN DÖNÜŞÜMLER

Başkan Büyükakın, merkezde eğitim alan bir annenin hikayesini paylaşarak, programın etkisini vurguladı: “Bir annemiz 30 kilo verdi, ilaç kullanımı azaldı ve çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmeye başladı.” Merkez, engelli bireylerin KPSS gibi sınavlara hazırlanmasına olanak tanıyan eğitimlerin yanı sıra marketlerde çalışma gibi istihdam odaklı kurslar da sunuyor. Bu sayede bireylerin özgüven kazanması ve üretken bir yaşam sürmesi hedefleniyor.

“BURASI UMUT VE YAŞAM ALANI”

Başkan Büyükakın, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin sadece bir rehabilitasyon merkezi olmadığını, aynı zamanda engelli bireylerin yeteneklerini keşfettiği ve hayata tutunduğu bir umut alanı olduğunu ifade etti.

Merkezin Türkiye’de örnek bir proje olduğunu vurgulayan Büyükakın, Kocaeli’de engelsiz yaşam için hayata geçirilen diğer projelere de dikkat çekti. Cansu Canan Özgen ise merkezin sunduğu imkanlardan övgüyle bahsederek, eğitim alan çocuklar ve ailelerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.