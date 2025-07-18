Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, 3 ayrı adreste yaptığı kontrollerde alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanma, konut dokunulmazlığı ihlali ve hırsızlık suçlarından hapis cezası bulunan 3 şüpheliyi yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 ayrı adreste kontroller gerçekleştirerek, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre Büyük Cami Mahallesi Kültür Sokak’ta yapılan kontrolde, H.G. adlı şahsın Keşan İlamat ve İnfaz Bürosu’nca “Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma” suçundan 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekipler bir başka operasyonda da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aziz Sokak’ta kontrol edilen Ç.S. adlı şahsın, “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi. Ç.S., adli mercilere teslim edildi.

Yeni Mescit Mahallesi Esenyurt Sokak’ta yapılan denetimde ise İ.Ç. adlı şahsın, “Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. İ.Ç. de yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

eşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için aranan şahıslara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.