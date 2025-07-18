Bursa'da Gemlik Belediyesi, Kuzey İmar Planları Bölgesi’ni modern ve yaşanabilir bir yerleşim alanına dönüştürmek için asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ulaşım ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirttiBURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Belediyesi, kentin gelişim merkezi olarak görülen Kuzey İmar Planları Bölgesi’nde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çağdaş şehircilik ilkeleriyle planlı ve yaşanabilir bir yerleşim alanı oluşturmayı amaçlayan belediye ekipleri, sahada yoğun bir şekilde çalışıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ulaşımı kolaylaştırmak, yapılaşmayı sağlıklı bir şekilde ilerletmek ve yaşam kalitesini artırmak önceliklerimiz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Kuzey İmar Planları Bölgesi’ni modern ve sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürmek için asfalt çalışmaları önemli bir adım” dedi.