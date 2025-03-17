Edirne Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri, 3. Bulgaristan Burgaz İş Forumu’na katılım sağladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, lojistik ve yatırım fırsatları üzerine gerçekleştirilen forumda, Schengen’e üyeliğin ekonomiye etkisi ve Karadeniz bölgesindeki iş birlikleri ele alındı. Keşan TSO, forumun sunduğu iş bağlantılarıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

KEŞAN TSO, 3. BULGARİSTAN BURGAZ İŞ FORUMU’NA KATILDI

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Üyeleri Mustafa İşçimen, Onur Güven, Sadık Gamsız ve diğer üyelerle birlikte Bulgaristan’ın Burgaz kentinde düzenlenen 3. Bulgaristan Burgaz İş Forumu’na katıldı.

Forumda , Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi,

Schengen’e üyeliğin Bulgaristan ekonomisine etkileri, Karadeniz bölgesinde lojistik ve e-ticaret iş birlikleri ve yeni yatırım fırsatları ve ticari ilişkilerin genişletilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN-ROMANYA İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Açılış konuşmasında, Bulgaristan Türkiye Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, bölgesel ticaretin geliştirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Forum kapsamında, DEİK, BULTİŞAD, Bulgaristan Yatırım Ajansı ve Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü’nün katkılarıyla paneller düzenlendi.

KEŞAN TSO İŞ DÜNYASI İÇİN YENİ FIRSATLAR YAKALADI

Forum süresince, iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle yapılan temasların somut iş birliklerine dönüşmesi için çalışmaların süreceği vurgulandı. Keşan TSO, bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki temaslarını sürdürmeye devam edecek.