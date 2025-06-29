Edirne Keşan'da Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça, yangından etkilenen çiftçiler için adaletin takipçisi olacaklarını vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'ın Mecidiye Köyü’nde yaşanan buğday tarlası yangını, çiftçileri mağdur ederken bölge halkını yasa boğdu. Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, ekili alanların zarar gördüğünü ve çiftçilerin aylarca süren emeklerinin yok olduğunu belirtti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü ifade eden Akça, “Yangından etkilenen vatandaşlarımız, sorumluların tespiti ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. Muhtarlık olarak, adaletin yerini bulması için konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. Yangının ihmalkârlık ya da kasıt sonucu çıktığına dikkat çeken Akça, bu tür olayların sadece tarlaları değil, çiftçilerin geçimini ve geleceğini de yok ettiğini vurguladı.

“YANGINLAR SADECE ARAZİYİ DEĞİL, UMUDU YAKIYOR”

Akça, son dönemde hem bölgede hem de Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan tarla yangınlarının çiftçilerin emeğini küle çevirdiğini belirtti. “Bu yangınlar, bir ailenin rızkı, bir çocuğun okul masrafı, bir çiftçinin bir yıllık umududur. Buğday, soframıza gelen ekmeğin ilk adımıdır. Her başağın ardında alın teri, uykusuz geceler ve borçla alınan gübre-mazot var” diye konuştu.

Muhtar Akça, vatandaşlara tarlalara ve ormanlık alanlara sigara izmariti, cam parçası ya da ateş atmamaları, anız yakmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu. “Küçük bir kıvılcım, yüzlerce dönüm arazinin yok olmasına neden olabilir. Çiftçimizin emeğini korumak için daha duyarlı olmalı, şüpheli durumlarda yetkililere haber vermeliyiz” dedi. Akça, yangından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer acıların yaşanmaması için toplumsal farkındalık çağrısı yaptı.