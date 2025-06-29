Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi, kütüphanesi, yüzme havuzu ve spor alanlarıyla Bursa’da hizmete girdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 7’den 70’e herkese hitap eden Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’ni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla açtı.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet ve çok sayıda davetli katıldı.

12 AY HİZMET VERECEK MODERN TESİS

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 7 bin 350 metrekarelik alanda hizmete giren merkezin, yarı olimpik yüzme havuzu, jimnastik, karate, taekwondo salonları, fitness alanları, kitap kafe, kütüphane ve teknoloji merkeziyle donatıldığını belirtti. Yılmaz, “Son üç ayda 40 binin üzerinde vatandaşımız tesisten faydalandı. Bu merkez, Dr. Sadık Ahmet’in kararlılık ve adanmışlık ruhunu gençlere aşılayacak” dedi. Yıldırım’da bugüne kadar 336 bin kişiye spor hizmeti sunduklarını, 4 bin 313 lisanslı sporcunun 4 bin 316 madalya ve 210 kupa kazandığını vurgulayan Yılmaz, merkezin yalnızca bugüne değil, geleceğe de yatırım olduğunu ifade etti.

GENÇLİK MERKEZLERİ GELECEĞE IŞIK TUTUYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde 600’ün üzerinde gençlik merkezi bulunduğunu belirterek, “Bu tesisler gençlerimizin spor, eğitim ve sosyal faaliyetlerle buluştuğu alanlar. Dr. Sadık Ahmet’in mücadelesi gençlere ilham olacak. Yıldırım Belediyesi ile iş birliğimiz sürüyor, yakında Piremir Gençlik ve Spor Merkezi’ni de tamamlayacağız” dedi.

Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, tesisin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sadık Ahmet’in vefatının üzerinden 30 yıl geçti, ama acımız taze. Onun adını taşıyan bu merkez, gençlerin yetişmesine katkı sağlayarak acımızı hafifletiyor” dedi. Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, “Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türkleri için özgürlük meşalesi oldu. Bu tesis, onun mirasını yaşatacak” diye konuştu.

Tören, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi ve tesisin gezilmesiyle sona erdi.