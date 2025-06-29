Ankara Keçiören Belediyesi, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte oluşabilecek haşere ve sineklere karşı ilçenin dört bir yanında kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışması yürütüyor.ANKARA (İGFA) - Ekipler 51 mahallenin tamamında gece ve gündüz ilaçlama çalışmaları yürütürken çöp konteynerleri de önce yıkanarak dezenfekte ediliyor ardından haşere üremesini önlemek için özel ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor. Parklar, bahçeler, yeşil alanlar, cadde, sokaklar ve çöp konteynerleri belli program dahilinde düzenli olarak ilaçlanıyor.

7/24 SAHADAYIZ

Halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü sorunu ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen tüm çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Hem halk sağlığını korumak hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için 7/24 sahadayız. Ekiplerimiz gece gündüz temizlik ve ilaçlama çalışması yürütmektedir” dedi.