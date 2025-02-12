Edirne'de Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), senaryo gereği 6,2 büyüklüğünde Keşan'da yaşanan deprem dolayısıyla enkaz altındaki 24 saatlik Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı'nı başarıyla gerçekleştirdi.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - KEDAK'ın tatbikatına Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri de katıldı.

“Enkazda Kazazede Kurtarma Operasyon Planının” uygulandığı tatbikat 60 personelin katılımıyla gerçekleşti.

Tatbikatta, arama kurtarma ekiplerinin olası bir afete karşı haberleşme, koordinasyon, müdahale ve uluslararası standartlara göre birlikte çalışabilme becerisini geliştirmek ön planda tutuldu. Tatbikata Keşan Belediyesi’nin araç ve Üğdüller Ekmek Şirketi’nin iaşe desteği verdi.

6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSU İŞLENDİ

Tatbikat senaryosuna göre, Keşan merkezinde 6,2 büyüklüğünde şok bir deprem ve sonrası yıkım, hasar oluştuğu yaralıların bulunduğu enkaz altında kalanların olduğu hakkında bilgi alınarak destek amacıyla KEDAK ekipleri bölgeye sevk edildi. Afetzedeler, çöken bazı binaların enkazında mahsur kaldı, bazı binalarda depremden sonra yangın çıktı. Çıkan yangına Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler görsel ve sesli aramalar yaparak enkaz altında kalanların yerlerini tespit etti. Enkazdan çıkarılan depremzedeler, hızla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Tatbikat hakkında bilgi veren KEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yumuşak, tatbikatın senaryo üzerinden icra edildiğini belirterek "Daha önce de birçok enkaz arama tatbikatlarımız oldu. Bu defa ekip olarak zor şartlarda çalışma yaptık. Olası bir afette hava sıcaklığının eksiye düşmesi durumunda, ne tür çalışmalar yapabiliriz, ne tür önlemler alabiliriz konularında kendimizi de test ettik” dedi.

“GÖSTERİ YAPMIYORUZ, HAYAT KURTARMAK İÇİN EĞİTİM YAPIYORUZ”

Yapılan tatbikatın gösteri amaçlı olmadığını vurgulayan Başkan Yumuşak, “Bazı kişiler tarafından yaptığımız bu tatbikatlara anlam verilemiyor veya gösteri olarak nitelendirilebiliyor. Bizler hiçbir maddi ve manevi çıkar beklemeden olası bir afette vatandaşlarımıza nasıl yardım edebiliriz, nasıl hayat kurtarabiliriz derdindeyiz. Aldığımız eğitimler sonucunda 6 Şubat asrın felaketinde Kahramanmaraş’ta KEDAK ekibinin çalışmaları ortadadır. 116 saat sonra bir kız çocuğunun hayatını kurtardık, enkaz altında kalan cenazeleri ailelerine teslim ettik. Oradaki çalışmalarımızın kaynağı yaptığımız bu eğitimlerdir. Umuyoruz ki bizler sadece eğitim yapalım, senaryolar hiçbir zaman gerçek olmaz” diye konuştu.