Keçiören Belediyesi, çocukları spor, kültür, sanat ve eğitim alanında desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çocuk Eğitim Merkezleri (ÇEM) yeni dönemde dramadan robotik kodlamaya, İngilizce’den resime, satrançtan hızlı okumaya kadar geniş bir yelpazeye sahip atölye programlarıyla eğitime devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Kurslar çocukların akademik başarısını artırmayı, keşfedip üreterek yaratıcılıklarını geliştirmeyi, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeyi amaçlıyor. İlgi alanlarına göre dilediği atölye faaliyetine katılım gösteren çocuklar, yıl içinde kültürel ve sosyal gezilere gidiyor, sanatsal etkinlikleri izleme olanağı buluyor.

ALANINDA UZMAN ÖĞRETMENLERLE EĞİTİM

Çocukların ilgi alanlarına göre tasarlanan atölye çalışmaları, eğitici materyaller ve oyunlar aracılığıyla çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı tanıyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde verilen eğitimler sayesinde çocukların kişisel gelişimine de katkı sağlanıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezlerine tüm çocukları davet eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okula destek olan Çocuk Eğitim Merkezlerinde sunduğumuz atölye programları ve derslerle çocuklarımız hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de eğlenirken öğreniyor” dedi.