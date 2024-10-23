Büyükşehir, İzmit Bulduk Mahallesi ile Kandıra Tatarahmet Mahallesini birbirine bağlayan köprüde 13 adet kirişin montajı tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Bulduk Mahallesi ile Kandıra Tatarahmet Mahallesini birbirine bağlayan grup yolu üzerindeki Tatarahmet Köyü Köprüsünde 13 adet 75 santim yüksekliğinde öngerilmeli prefabrik kiriş montajı yaptı. Büyükşehir, yoğun yağışlar nedeniyle hasar gören ve tehlike oluşturan eski Tatarahmet köprüsü yıkmış, yerine yeni köprü için çalışmalara başlamıştı. Büyükşehir ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu köprünün prefabrik kiriş montajı tamamlandı. 18x4 metre köprü açıklığı bulunan ve 100 ton donatı çeliği, 620 metreküp C30/37 hazır beton, 900 metreküp moloz taş inşaatı, 800 metrekare harçlı pere imalatları yapılacak yeni köprüde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.