Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Anıtkabir ziyaretinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma BakanlığI'ndan yapılan paylaşıma göre, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Anıtkabir ziyaretine eşlik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in, 28-29 Temmuz 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında yapılan Anıtkabir ziyareti, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin önemini vurgulayan bir jest olarak değerlendirildi.

Ziyaret, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı programına göre konuk Cumhurbaşkanı'nın gün içerisindeki programı şöyle: