Kayseri Talas Belediye Meclisi toplanarak 2025 yılı Mart ayı toplantısında gündemde bulunan 24 maddeyi karara bağladı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayında yapılan çalışmalarla ilgili, “İhtiyacı giderme noktasında çok şükür sıkıntımız yok ama ihtiyaç sahiplerine ulaşmada sıkıntımız oluyor” dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, meclis üyelerinin Ramazan ayını kutlayarak başlarken, “Mevlana Restoranımızı 300 kişilik ücretsiz iftar için açtık. Bir grup iş insanımız sponsorluğunu üstlendi biz de ev sahibi olduk. Bir ay boyunca İkram Sofrası hizmet verecek. Tesisimize çok yakın olan Talas Kızılay ile de görüşerek onlara destek verip günlük 100 kişilik iftar da orada veriyoruz. Hayır Çarşımızda iki ay önce kırsaldaki ilkokul, ortaokul ve liseye giden bütün öğrencilerimize hayırseverler üzerinden ayakkabı temin ettik.

Muhtarlarımıza, mahallenizde gıda, giyim ve yakacak ihtiyacı olan varsa bize haber vermezseniz vebali sizde dedik. İhtiyaç sahibi olup bize ulaşanlara biz yardım ediyoruz. Müracaat edemeyen, onurundan gelemeyen insanlar varsa bize bildirirseniz biz ona ulaşalım. Hayır Çarşımızda hayırseverlerimizle çark dönüyor. İhtiyaç sahipleriyle buluşturma noktasında sıkıntımız var. İhtiyacı gidermede sıkıntımız yok.” diye konuştu.

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından meclis gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesine geçildi.

BAŞKAN YALÇIN’A GAZZE’YE YARDIM YETKİSİ

Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Mart ayı oturumunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu’na ait raporlar ile çeşitli müdürlüklere ait konuların yanı sıra Gazze’ye yardım için yetki de görüşülerek kabul edildi. Mecliste Başkan Yaçın’a Gazze’ye Kızılay üzerinden insani yardım protokolü imzalanması için yetki verildi.

Meclis oturumu, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da toplanmak üzere sona erdi.