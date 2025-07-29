Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in öncülüğünde "Her Mahalleye Bir Spor Okulu" sloganıyla başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, Melikgazi Belediyesi'nin hayata kazandırdığı Mimarsinan ERVA Spor Okulu’nun açılış töreni yapılacak.KAYSERİ (İGFA) - Proje ile Kayseri'de birçok gencin hayatına dokunulduğunu ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gençlerin gelişimine destek olan ERVA Spor Okulları, kamu kurumları, özel teşebbüsler, STK’lar ile ortak olarak Kayseri'nin neredeyse her mahallesine açılıyor. Sayın Valimizin başlattığı bu proje bütün şehre yayılıyor. Bu ERVA'lar sayesinde geleceğimizin teminatı gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, sağlıkla ve sporla ilgileniyor ve böylece topluma daha da faydalı oluyor.

Gençler ERVA Spor Okulları'nda futboldan basketbola, kick bokstan karateye, halterden atletizm ve hentbola kadar birçok spor dalında antrenörler tarafından ücretsiz eğitim alıyor. Burada spor yapmanın yanı sıra milli değerler eğitimleriyle sosyal yaşama da hazırlanıyorlar. Kısaca bu okullarımız gençlerimize sahip çıkıyor. Biz de bu kapsamda Mimarsinan Mahallemizde atıl halde olan bir binayı onarıp, tadilatını yaptıktan sonra ERVA'ya kazandırıyoruz. Tesisin içinde bir de gençlerimizin ders çalışması için kütüphane yaptık. Mimarsinan Mahallesi’nde 30 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da Melikgazi Belediyesi Mimarsinan ERVA Spor Okulu'muzun Kayseri Valiliğimiz ile düzenleyeceğimiz açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Gençlerimize hayırlı olsun."