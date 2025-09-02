Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103’üncü yılına özel olarak düzenlediği tenis turnuvasında zafer bayramı coşkusunu sporla taçlandırdı. 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen heyecan, rekabet ve milli birlik duygusunun zirveye çıktığı organizasyonda ödüller de sahiplerini buldu.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde sporu Kayserililerin yaşam biçimi haline getirme gayretini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., özel gün ve haftalarda özel organizasyonları ile sporseverleri bir araya getirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası düzenledi.

26-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen turnuva, hem profesyonel hem amatör tenisçileri 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu ile buluşturdu. 7 ile 65 yaş aralığındaki sporcuların mücadele ettiği turnuvaya toplam 256 sporcu katıldı. Beş gün süren müsabakalarda 250 karşılaşma oynanarak kıyasıya rekabet yaşandı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan tarafından sporculara madalyaları takdim edilirken, sporcular ve aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., düzenlediği bu anlamlı etkinlikle sporculara hem Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı hem de tenis sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefledi.