Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi & Beyaz Masa birimi, Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen Spor Dostu Evim Kampüs Festivali’nde gençlerle bir araya gelerek hem belediye hizmetlerini tanıttı hem de samimi bir iletişim köprüsü kurdu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Alo 153 İletişim Merkezi & Beyaz Masa birimi, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Spor Dostu Evim Kampüs Festivali kapsamında öğrencilerle buluştu.

Festival boyunca üniversite öğrencileriyle birebir temas kuran Beyaz Masa ekibi, öğrencilerin talep, öneri ve sorularını dinleyerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti sundu. Standı ziyaret eden gençler; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgi alma fırsatı bulurken, aynı zamanda Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de tanıştı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da standı ziyaret ederek, başta genç dostu faaliyetlerle öğrencilerin gönlünde taht kuran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

Samimi sohbetlerin yaşandığı, karşılıklı güler yüzün eksik olmadığı etkinlikte Beyaz Masa ekibi, gençlerin enerjisi ve ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik boyunca; hem bilgilendirme hem de yönlendirme hizmetleriyle öğrencilere destek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerle kurduğu güçlü iletişimle takdir topladı.

Beyaz Masa birimi, benzeri organizasyonlarla şehrin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya ve çözüm odaklı yaklaşımını sürdürmeye devam edecek.