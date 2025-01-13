TÜİK'in açıkladığı Dış Ticaret Endeksleri'ne göre ihracat ve ithalatta birim endeksleri artarken, miktar endekslerinde azalış kaydedildi. Aynı dönemde dış ticaret haddi ise 84,9 olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kasım ayına ilişkin Dış Ticaret Endekslerini açıkladı.

Buna göre İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,0 arttı, yakıtlarda yüzde 10,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 arttı. İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artış kaydederken, ithalat miktar endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,5, ithalat miktar endeksi ise yüzde 0,9 arttı.

DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI KASIM AYINDA 84,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Kasım ayında 86,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi ise 1,6 puan azalarak, 2024 yılı Kasım ayında 84,9 oldu.