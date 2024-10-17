Uykusuzluğun kas yaralanmalarını nasıl etkilediğini anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, uyku ve kas sakatlıkları ilişkisine dair önemli bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, düzenli spor yapanların fiziksel ve zihinsel iyilik halleri için uykunun önemine dikkat çekti.

Uykunun diğer faydalarını anlatan Dr. Bayram, “Fiziksel ve zihinsel dinlenmenin yanı sıra uykunun bağışıklık sistemimiz ve endokrin metabolizmanın düzenlenmesi açısından da çok önemli görevleri bulunuyor. Uyku yoksunluğu ise bilişsel, immünolojik, metabolik ve hormonal işlevler dahil olmak üzere birçok sistemde hasara neden oluyor. Uyku yoksunluğu sonucunda stres sonrası görülenlere benzer patolojik değişiklikler olduğu gibi birçok temel fonksiyonda bozukluklar meydana geliyor" dedi.

Uykunun iskelet kasları üzerinde de pozitif etkisi bulunduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Bayram, sağlıklı uykunun fiziksel performansı ve kas yaralanmalarında iyileşmeyi olumlu yönde etkilediğinin altını çizdi.

Uyku eksikliğinin ise hormonal dengesizlik ve sitokinler aracılığıyla yüksek yoğunluklu antrenman veya performans sonrası kas yaralanmalarında artışa, var olan kas yaralanmalarının da iyileşmesinin yavaşlamasına neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Bayram, “Düşük uyku kalitesine sahip sporcuların, kas yaralanmalarına daha yatkın olduğu bilinen bir gerçektir. Uyku kaliteli hale getirildiğinde ve yeterli düzeyde uyunduğunda ise salınan metabolitler ve lokal inflamasyonun kontrolü ile kas yaralanmalarının iyileşmesine yardımcı olunabilir” dedi. Uzm. Dr. Bayram, ağrının uykuyu bozduğunu, uyku yoksunluğunun ise ağrıyı artırdığını söyledi.