Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesi Kartepe Teleferik, 9 günlük bayram tatilinde binlerce kişiye hizmet verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesiyle 50 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü Kartepe Teleferik, Ramazan Bayramı boyunca yoğun ilgi gördü. Bayrama özel yüzde 50 indirimden yararlanan vatandaşlar, Kuzuyayla’ya çıkarak şehrin eşsiz manzarasının keyfini çıkardı.

BİNLERCE KİŞİYİ AĞIRLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesi olan Kartepe Teleferik, Ramazan Bayramı tatili boyunca yüzde 50 indirimle vatandaşlara hizmet verdi. Bu kapsamda 1421 metre yükseklikte kentin cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Kuzuyayla’ya ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik, 9 günlük bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı.

BU ÖZEL ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Kartepe teleferiğinden yüzde 50 indirimli yararlanan vatandaşlar, Kuzuyayla’ya ulaştıklarında ise muhteşem manzara karşısında adeta büyülendi. Sadece Kocaeli değil, çevre illerden de gelen birçok ziyaretçi, şehrin panoramik manzarasını fotoğraflayarak bu özel anı ölümsüzleştirdi.

KUZUYAYLA’YA 15 DAKİKADA ULAŞIM

Eşsiz manzara eşliğinde, Derbent’ten Kuzuyayla’ya yaklaşık 15 dakikada ulaşım sağlayan teleferik hattı, özellikle Ramazan Bayramı için tatile gelen vatandaşlar ve yerli yabancı turistler olmak üzere çok sayıda kişiye ev sahipliği yaptı. Teleferiği kullanan ziyaretçiler, Kuzuyayla’ya yolculuk sırasında Kocaeli’nin yeşil ve mavi renk uyumunun yarattığı manzaradan etkilendiklerini ifade ettiler.