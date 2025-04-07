Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova ilçesinde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Çayırova Şekerpınar Mahallesi fabrikalar bölgesinde 6.220 metre uzunluğunda içme suyu, 4.230 metre uzunluğunda da kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde 12 ilçede yatırımlarına hız kesmeden devam eden İSU Genel Müdürlüğü, bölge su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, kayıp kaçak oranlarını en aza indirmek için altyapıyı güçlendiriyor. Kaliteli altyapı ile kesintisiz hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova Şekerpınar Mahallesi fabrikalar bölgesinde içme suyu ve kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere yeni hat imalatları gerçekleştiriyor.

İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YENİ YAĞMUR SUYU HATLARI YAPILIYOR

2025 yılı yatırım programı kapsamında Çayırova ilçesinde altyapı çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında 6.220 metre uzunluğunda içme suyu, 4.230 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatlarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 3.765 metre uzunluğunda içme suyu çalışmaları tamamlanırken 3.079 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda ayrıca bölgede 1.600 mm,1.200 mm ve 1.000 mm çaplarında betonarme borular ile 340 metre yağmur suyu ve 1.005 metre uzunluğunda mevcut içme suyu hatlarının deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.

MODERN ALTYAPI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

Şehri iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getiren çalışmalarda toplamda 11.795 metre uzunluğunda yeni altyapı yapılacak. Proje kapsamında bölgeye 34,6 milyon TL’lik yatırım yapılacak.