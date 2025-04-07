Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BURSA (İGFA) - Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitesinden seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

07.04.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.04.2025 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.04.2025 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.04.2025 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir

07.04.2025 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.