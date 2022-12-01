Donma tehlikesi geçiren vatandaş 112 yi arayarak bilgi verdi. Aydıntepe ilçe jandarma ekipleri ve İl özel idaresi ekipleri yolu açarak Mehmet ergene ulaştı.
Sağlık durumu iyi olan Mehmet Ergen, Afad ekiplerinin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.
Donma tehlikesi geçiren vatandaş 112'yi arayarak bilgi verdi. AFAD, Aydıntepe İlçe Jandarma ekipleri ve İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak zorda kalan vatandaşı kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Mehmet Ergen adlı vatandaş, AFAD ekiplerinin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.