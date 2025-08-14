Sakarya Karaman SGM’de, çocukların hem öğrenip hem eğlendiği yaz atölyeleri coşkulu bir kapanış programıyla tamamlandı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, minikler öğrendiklerini sahneye taşıyarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yaz atölyelerine izleyicilerin alkışlarıyla taçlanan renkli gösterilerle veda etti.

Sosyal Gelişim Merkezleri’nin Karaman Mahallesi’nde açılan merkezinde yaz boyunca 7-14 yaş arası çocuklara yönelik drama, İngilizce ve hızlı okuma gibi farklı branşlarda eğitimlere katılan öğrenciler hem bilgi ve becerilerini geliştirdi hem de arkadaşlık bağlarını güçlendirdi.

Kapanış programında hızlı okuma atölyesi öğrencileri şiir oratoryosu, İngilizce atölyesi öğrencileri dans gösterisi, drama atölyesi öğrencileri ise “Pamuk Prenses ve Dijital Detoks” adlı tiyatro oyununu sahneledi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda çocukların performansları ayakta alkış alarak unutulmaz bir final havası yaşattı.