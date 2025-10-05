Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Yanık Mahallesi’nde başlattığı 12 kilometrelik içme suyu hattı yenileme projesiyle bölgeye kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırmayı hedefliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kayıplarını önlemek ve kesintisiz hizmet anlayışından ödün vermemek için şehrin muhtelif noktalarında sürdürdüğü güçlü altyapı çalışmalarına eşit hizmet ilkesinden ödün vermeden devam ediyor.

Sapanca Yanık Mahallesi’nde yapımı devam eden ve kısa sürede yüzde 20’lik kısmı tamamlanan 12 kilometrelik altyapı projesi ile bölgede su kayıplarına geçit verilmeyecek.

BİN 200 KİŞİLİK MAHALLEYE 10 BİN KİŞİLİK YENİ HAT

Turizm değerleri ile yurtiçi ve yurtdışından birçok misafire ev sahipliği yapan Sapanca’nın içme suyu altyapısı, yeni proje ile gelecek nüfusa dahi yeterli şekilde hizmet edecek hale gelecek. Çapı genişleyen ve dayanıklılığı artırılan borular bin 200 nüfusu olan mahallede 10 bin kişiye kadar kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlandı.

KAYIP-KAÇAKLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Proje kapsamında bölgeye su temin eden 150 metreküplük deponun bağlantısı da yenileniyor. Su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması öngörülen çalışmalar ile hatlara zarar veren ve kesintilere neden olan basınç sorunu da ortadan kaldırılıyor.

YANIK MAHALLESİ’NİN ALTYAPISINI SİL BAŞTAN YENİLİYORUZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Yanık Mahallesi’nde başlattığımız 12 kilometrelik içme suyu yenileme projesiyle mahallemizin şebeke hattını tamamen yeniliyoruz. 150 metreküplük depodan abonelere kadar uzanan hattı güçlendirerek hem yerleşik nüfusun hem de yaz aylarında gelen misafirlerin su ihtiyacını güvenle karşılayacağız. Bölgenin sürekli artan nüfusunu göz önünde bulundurarak hayata geçirdiğimiz proje 10 bin kişiye kesintisiz şekilde hizmet verebilecek” ifadeleri kullanıldı.