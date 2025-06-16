İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Kentsel ve Mekânsal Çalışmalar Teknik Destek Programı kapsamında, Karabağlar Belediyesi’nin hazırladığı proje destek almaya hak kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından, Urbancode Planlama Tasarım, Yazılım ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. işbirliğiyle hazırlanan “Bütünleşik Risk Temelli Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesi ve Özgün Dönüşüm Stratejilerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje, teknik destek almaya hak kazanan sekiz projeden biri oldu.

31 Aralık 2024 tarihinde İZKA’ya sunulan proje, 3 Mart 2025’te açıklanan sonuçlarla başarılı bulunarak desteklenmeye değer görüldü. Çalışmaların 30 Mayıs 2025’te başladığı projede, tamamlanma tarihi olarak 30 Kasım 2025 hedefleniyor.

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanları Oluşturulacak

Proje kapsamında, Karabağlar ilçesindeki doğal afet riskleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilecek. Afetlere karşı dirençli, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda ilçe özelinde öncelikli dönüşüm alanları belirlenecek, risk haritaları hazırlanacak ve elde edilen veriler ilgili kurum ve paydaşlarla paylaşılacak.

Ayrıca, sağlıklaştırma, iyileştirme ya da dönüşüm gerektiren bölgeler saptanarak bu alanlara yönelik stratejik planlamalar yapılacak. Kentsel dönüşüm alanında uzman kişilerin katkı sağlaması amacıyla odak grup görüşmeleri düzenlenecek ve katılımcı bir süreç izlenecek.

Başkan Kınay: “İZKA’dan destek almaya hak kazanan bu proje ile önemli bir adım attık”

Projenin ilk toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve proje müellifi olan firmanın çevrim içi katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Kınay, “Karabağlar'da kentsel dönüşüm önceliğimiz; sadece binaları değil, yaşamı da dönüştüren, planlı, güvenli ve yerinde bir dönüşüm sürecidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana, bu hedef doğrultusunda ekibimiz ve alanında uzman isimlerle birlikte çalışıyoruz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurarak başlattığımız bu süreçte, akademi ve sektörle ortak yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde, İzmir’de bir ilk olarak değerlendirdiğimiz ve İZKA’dan destek almaya hak kazanan bu projeyle birlikte önemli bir adım daha attık” dedi.

Önümüzdeki günlerde Karabağlar’da kentsel dönüşüm için yürütülen hazırlıkların sahaya yansıyan somut adımlarını hep birlikte göreceklerini belirten Başkan Kınay, “Sağlıklı, güvenli ve dirençli bir kent ve kent yaşamı için adımlarımızı bilimden, planlamadan ve halktan yana atıyoruz. Bu çalışmanın, ilçede sürdürülebilir ve afetlere dirençli kentsel dönüşüm politikalarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.