Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ve Gönüllü Eğitim Merkezi’nde yaz döneminde rekor sayıda kurs açıldı. Kapadokya Eğitim Merkezi(KAPEM) ve Gönüllü Eğitim Merkezi’ne toplamda 881 kişi başvuru yaptı.NEVŞEHİR(İGFA) - KAPEM’de 18 farklı branşta, Gönüllü Eğitim Merkezi’nde ise 3 branş 15 farklı sınıf oluşturularak kurslar gerçekleştiriliyor. Yaz döneminde KAPEM’de İngilizce a1-a2, Almanca a1, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, bilgisayar işletmenliği ve operatörlüğü, Türk işaret dili, blok tabanlı robotik kodlama eğitimi, web uygulamaları geliştirme, çocuklar için resim sanatı eğitimi, el nakışları, ahşap yakma tekniği, sahne makyajı, cilt bakım uygulayıcısı, saç bakımı ve yapımı, halı dokuma, kilim dokuma ve kaligrafi 2 (güzel yazı) kursları devam ediyor.

Yaz döneminde Gönüllü Eğitim Merkezi’nde ilkokullar için (1-2-3.sınıflar) resim kursu, 4. ve 5. sınıflar için İngilizce kursu, 4. ve 5. sınflar için matematik kursu kursları sürüyor.

Nevşehir Belediyesi Paşa Konağı, 2000 Evler Pazar Yeri, Cevher Dudayev Mahallesi Halı Kilim Dokuma Atölyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi olmak üzere 4 farklı birimde kurs çalışmaları aralıksız devam ediyor.