8 Mayıs 2025’te kabul edilen 7547 sayılı Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 375 sayılı KHK’de değişiklikler yaparak bakan müşavirliği, uzman istihdamı ve üst kademe yöneticilikte yeni düzenlemeler getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kanun, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - TBMM'de kabul edilen 7547 sayılı Kanun, kamu yönetiminde önemli değişiklikler yaptı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) yapılan düzenlemeler, bakan müşavirliği, uzman ve üst kademe yöneticilik kadrolarına yönelik yeni kurallar getirdi.

Kanun, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKAN MÜŞAVİRLİĞİ YENİDEN TANIMLANDI

657 sayılı Kanun’un 61/A maddesi değiştirilerek, bakan müşavirlerinin görev ve statüleri netleştirildi.

Bakan müşavirleri, bakana danışmanlık yapmak üzere atanacak ve bakanın görev süresiyle sınırlı çalışacak. Görevden alınabilecekleri gibi, bakanın görevi sona erdiğinde müşavirlikleri de bitecek. Atamalar, memuriyet sınav ve kademe şartlarına bağlı olmayacak, ancak bu kadrolar başka görevler için kazanılmış hak sağlamayacak.

Kamu görevlisi olmayan müşavirlerin memuriyetle ilişiği kesilecek; kamu görevlileri ise bir ay içinde önceki kadrolarına dönecek. Bakan müşavirleri, mali ve sosyal haklarda bakanlık müşavirleriyle aynı statüde olacak.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI GENİŞLETİLDİ

657 sayılı Kanun’un ek 41 ve ek 44 maddeleriyle, merkez ve taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı düzenlendi.

Uzmanlar, araştırma, denetim, teftiş ve soruşturma görevleri yapabilecek. Taşra uzmanları, yer değiştirme şartına tabi olacak. Mali ve sosyal haklar, mevcut uzman kadrolarıyla eşitlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı için öğretmenlerden 8 yıl hizmet şartıyla uzman yardımcılığına atama yapılabilecek.

375 sayılı KHK’nin ek 35 ve ek 36 maddeleri, üst kademe yöneticilik atamalarında özel şartları kaldırarak esneklik sağladı. Atamalar, öğrenim dışı özel meslek veya hizmet süresi şartlarına bağlı olmayacak. Üst kademe yöneticiler, sözleşmeli çalışabilecek; görevden alınanlar için tazminat ve emeklilik ikramiyesi düzenlemeleri getirildi.

DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Asılsız İhbar ve Çağrılara Ceza: 112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız meşgul edenlere 1.500 TL, asılsız ihbarda bulunanlara 15.000 TL idari para cezası uygulanacak. Tekrarında ceza iki katına çıkacak.

Geçici Görevlendirme: Kamu personeli, kurum muvafakatiyle bir yıllığına başka kurumlarda görevlendirilebilecek. Altı ayı aşan görevlendirmelerde personel onayı gerekecek.

Sözleşmeli ve İş Kanunu Personeli: Bazı kamu kurumlarında hizmetler, 657 sayılı Kanun’a tabi olmayan idari hizmet sözleşmesi veya iş mevzuatına göre personelce yürütülecek.

Özel Hesap ve Ödenekler: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı’na özel ödenek ve hesaplar tanımlandı. Bu kaynaklar, belirli hizmetler için kullanılacak ve ihale kanunlarına tabi olmayacak.

Kurumsal Değişiklikler: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, “Genel Sekreterlik” olarak yeniden adlandırıldı. Adalet Bakanlığı’nda müsteşarlık kadrosu yeniden düzenlendi.

Öte yandan 9 Temmuz 2018’den önce müşavir kadrolarına atananlar, 31 Temmuz 2025’e kadar eski kadrolarına dönebilecek.

Kanun, kamu yönetiminde esneklik ve etkinlik hedeflerken, mali haklar ve görevlendirme süreçlerinde standartlaşma sağlıyor.

Söz konusu kanunun ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz