Ünlü kardiyolog Hakan Karpuz, Dünya Kalp Günü dolayısıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin konuğu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla, Cerrahpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Karpuz’u ağırladı.

Türkiye’de kalp sağlığı uzmanı denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Hakan Karpuz,Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen bir saati aşan söyleşide “Life Essential 8” olarak da bilinen ve sağlıklı hayatın vazgeçilmezi olan sekiz kuralı açıkladı. Karpuz, programın sonunda izleyicilerden gelen sorularını cevapladı.

“Günde 10 bin adım safsatadır, bilimsel değildir” diyen Prof. Karpuz, haftada bir saatlik tempolu yürüyüşün de yeterli olduğunu vurguladı.

“Şeker hastasıysanız, kalp hastası sayılırsınız” diyenKarpuz, şunları anlattı:

“Her 10 diyabetliden 8’i kardiyak nedeniyle ölür. Hiçbir şeker ilacı, kilo kontrolü ve düzenli egzersiz kadar önemli değildir. Bu kadar basit aslında.Buzdolabınızı doldurmayın, acıktığınızda yemezsiniz. Eskiden vücut kitle endeksine bakılırdı, artık belinize bakıyoruz. Bel ölçünüz, eğer kadınsanız 80, erkekseniz 94 cm. üzeri olmamalı. Aksi takdirde şişman sayılırsınız. Sigara kalp krizi riskini 10 kat arttırıyor. Azaltmanın faydası yok. Yavaş yavaş bırakmak işe yaramaz. Uyku da sigara kadar önemli. Günde 6 saatten az, 8 saatten fazla uyumamalısınız. 6 saatten az uyku kalp krizi, 5 saatten az uyku kanser riskinizi arttırır. Normal sınırlardaysanız haftada 1 kez, ilaç kullanıyorsanız üç günde bir tansiyonunuzu ölçtürmelisiniz. Günde 1 kaşıktan fazla tuz tüketmeyeceksiniz. Ve iki dilim ekmek yiyorsanız, bu miktarın yarısını alıyorsunuz zaten”.