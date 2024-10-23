Kerem Bursin'in yeni aşkı ortaya çıktı! O da Sabancı ailesine girdi Kerem Bursin'in yeni aşkı ortaya çıktı! O da Sabancı ailesine girdi
Kalben hakkında zorla getirilme kararı! Darp ve tehdidin tanığı oldu
Geçtiğimiz mayıs ayında uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan Kalben'in başı dertten kurtulmuyor. Ünlü şarkıcının bir davada mahkemeye tanık olarak çağrıldığı ancak konseri olduğu için katılamadığı...Devamı için tıklayınız