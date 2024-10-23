Kalben hakkında zorla getirilme kararı! Darp ve tehdidin tanığı oldu
Geçtiğimiz mayıs ayında uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan Kalben'in başı dertten kurtulmuyor. Ünlü şarkıcının bir davada mahkemeye tanık olarak çağrıldığı ancak konseri olduğu için katılamadığı...Devamı için tıklayınız
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