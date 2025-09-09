Kadın girişimciliğini Türkiye’nin kalkınma hedeflerinin temel taşı olarak gören Halkbank, 2021’den bu yana sürdürdüğü “Üreten Kadınlar Buluşmaları”nın bu yılki serisini tamamladı. Buluşmaların son etabı Mardin'de gerçekleşti. Halkbank, 500 bin TL olan Kadın Kooperatifleri Destek Paketi'nin üst limitini 1,5 milyon TL’ye yükseltti.MARDİN (İGFA) - 2021 yılından bugüne kadar 21 farklı ilde 25 buluşma gerçekleştiren Halkbank; 2025 yılı “Üreten Kadınlar Buluşmaları”nı; Eskişehir, İzmir, Tekirdağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ardından Mardin’de gerçekleştirilen iki günlük programla tamamladı.

Programın ilk gününde katılımcılar; Sorgül Buğdayı’nın ekim alanlarını gezip, Şemim Sabunları’nın markalaşma yolculuğunu dinlerken, ise, kadın istihdamına ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan, toplum gönüllülüğünü temel alan yapısıyla Türkiye’nin ilk sosyal kooperatifi olma özelliğini taşıyan “Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi”nde emeğin üretim ve kalkınmaya etkisini en somut haliyle yerinde deneyimledi.

İkinci gün, geniş katılımla düzenlenen oturumlarda T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın konuşmalarının ardından alanında uzman isimlerin yaptığı paylaşımlar, dijital pazarlamadan kişisel marka yönetimine kadar pek çok konuda kadın girişimcilere yeni perspektifler kazandırdı.

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların girişimcilik alanındaki yükselişinin sadece ekonomik bir hareket değil aynı zamanda toplumsal dönüşümün de önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, kadın girişimciliğinin önünü açacak her türlü desteği sunmayı en önemli görevlerimizden biri olarak gördüklerini söyledi. Bu kapsamdaki buluşmaların, paylaşılan deneyimlerin kadınlar arasında dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirdiğine inandığını ifade eden Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak politikalarla onların daha güçlü ve etkin olmaları için çalıştıklarını söyledi.

Kadınları desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarımızla ve özel sektörle gerçekleştirdikleri iş birliklerine de değinen Göktaş, “Birlikte çalışmalar yürütmenin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik rol oynadığına inanıyoruz” dedi. 2025 Aile Yılında, kadınların, toplumda değişimin öncüsü olmaları için vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, Halkbank’ın Üreten Kadınlar Projesini de bu vizyonun bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Mardin buluşmasında konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, Üreten Kadınlar Buluşmaları’nın Türkiye’nin en kapsayıcı girişimcilik platformlarından biri hâline geldiğini belirtti. Halkbank’ın OVP hedefleri ile uyumlu çalıştığını vurgulayan Arslan, işletme finansmanına ihtiyaç duyan tüm girişimciler için 50 milyon TL’ye kadar limitli kredi paketini hayata geçirdiklerini ifade ederek, Kadın Kooperatifleri Destek Paketi'nin üst limitini de 500 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye yükselttiklerini açıkladı.