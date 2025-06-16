Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak. Kabine toplantısında, önemli iç ve dış gündem maddeleri ele alınacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan gündeme göre Kabine bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacka.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında "Terörsüz Türkiye" hedefinde son durum değerlendirmelerinin de görüşüleceği toplantıda, İran-İsrail gerilimi ile Türkiye’nin diplomatik tutumu da masaya yatırılacak.

Dış politikada, İran ve İsrail arasında son dönemde yaşanan karşılıklı saldırılar dolayısıyla artan bölgesel tansiyonun da değerlendirileceği Kabine'de, ekonomide güncel durum ve zam kararlarının da görüşülmesi bekleniyor.

Özellikle emekli ve memur zamlarına ilişkin kararlar, kamuoyunun dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.