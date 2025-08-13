ABD’de döner ve kebap lezzetleriyle öne çıkan Jersey Kebab, New Jersey Monthly Okurları tarafından 'En İyi Restoran' seçilerek bölgedeki döner tutkunlarının bir numaralı adresi olduğunu bir kez daha kanıtladı.ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’nde döner ve kebap lezzetleriyle rakiplerini geride bırakan Jersey Kebab, New Jersey Monthly dergisinin Okuyucu Seçimi Restoran Anketi’nde kazanan oldu. Haddon Township’teki bu restoran, aldığı ödülle bölgedeki döner tutkunlarının bir numaralı adresi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ödüllü Lezzet, Geleneksel Dokunuş

ABDPost'a göre Jersey Kebab’ın alametifarikası olan odun ateşinde pişen döner, sabah saatlerinde özenle marine edilip şişlere diziliyor ve gün boyunca taptaze servis ediliyor.

Dış katmanı kıtır kıtır, içi ise sulu ve aromatik kalıyor. Restoran, porsiyonları tartıyla değil, gönülle ölçüyor; her tabakta tereyağlı pilav, közlenmiş sebzeler, mor lahana turşusu, söğüş soğan ve lavaş tortilla gibi eşsiz garnitürler sunuluyor. Üstelik tüm bu lezzetler ekstra ücret olmadan standart olarak servis ediliyor.

Kebap Çeşitlerinde İddialı Menü

ABDPost.Com'un haberine göre Jersey Kebab sadece dönerle değil, Adana kebap, et şiş, tavuk şiş ve ızgara köfte gibi geleneksel kebap çeşitleriyle de damaklarda unutulmaz tatlar bırakıyor. Menüde ayrıca Türkiye’de nadiren bulunan keşkek gibi özel yemekler de yer alıyor.

Yemek öncesi sunulan yayla, ezogelin, işkembe ve kelle paça çorbaları ise Türk mutfağının zenginliğini gözler önüne seriyor.

Tatlıda Son Nokta: Sıcak Künefe

Yemeklerin finali, fırından yeni çıkan sıcak künefe ile yapılıyor. Şerbeti ve erimiş peyniriyle unutulmaz bir tat bırakan künefe, restoranın en çok tercih edilen tatlıları arasında yer alıyor. Ayrıca trileçe, fırın sütlaç ve el açması baklava gibi geleneksel tatlılar da menüde bulunuyor.

Yerel Okuyucuların ve Müşterilerin Güveni

ABDPost'a göre New Jersey Monthly dergisinin okuyucuları tarafından seçilen bu ödül, Jersey Kebab’ın sadece lezzetiyle değil, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesiyle de bölgedeki rakiplerinden bir adım önde olduğunu kanıtlıyor. Restoran, kazandığı şık ve tekrar kullanılabilir pencere etiketi ile başarısını gururla sergiliyor.

Amerika’da Türk mutfağına özlem duyanlar ve kaliteli dönerin peşindekiler için Jersey Kebab, New Jersey’de mutlaka uğranması gereken adreslerin başında geliyor.

İster restoran içinde, ister paket servisle DoorDash, GrubHub ve Uber Eats üzerinden kolayca sipariş verilebilen Jersey Kebab, dönerin başkentinde tabakları dolu, lezzeti bol şekilde misafirlerini ağırlıyor.