Jandarma Genel Komutanlığı, 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde Sakarya, Manisa, Balıkesir ve İzmir’de meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedenlerini araştırdı. Yangınların kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlenirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebeplerine yönelik kapsamlı soruşturmalar başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda, yangınların nedenleri ve sorumlularına ilişkin önemli bulgular elde edildi.

Jandarma Genel Komutalığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde meydana gelen orman yangınının, yanan bir aracın tekerleklerinden sıçrayan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki yangının ise tarım faaliyetleri sırasında sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangınının, tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği saptandı. Bu olayda da 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’in Bornova ilçesinde ise yangının, kaynak ve spiral makineleriyle yapılan bakım çalışmaları sırasında sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığı tespit edildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı, yangınların çıkış nedenleri ve faillerinin tespitine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.