Vali Mustafa Eldivan, Jandarma Teşkilatı’nın 185’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Eldivan, Ülkemiz ve Aziz Milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini; zaman mefhumu gözetmeksizin koruyan ve görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 185’inci kuruluş yıldönümünü kutlayarak, üstlendiği tüm görevleri başarıyla sonuçlandıran, Türk Milletinin gururu Jandarma personelinin bu mücadelesini tebrik etti.

Vali Mustafa Eldivan, “Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman azim ve fedakârlıkla şerefli bir görev ifa eden Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarının mübarek Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyor, ailelerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Tören Jandarma Teşkilatı envanterinde yer alan ekipmanların sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.