Bayburt İl Jandarma Komutanlığı heyeti, Jandarma Teşkilatı'nın 184. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti. Vali Epcim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet eşliğinde gelen heyetle bir süre sohbet etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Epcim jandarma Teşkilatı'nın 184.Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Albay Övet ve beraberindekilere tebriklerini iletti. Ayrıca, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların asayiş, huzur ve güvenliğini sağlamak için Jandarma'nın üstün bir gayret ve özveriyle görev yaptığını ve aynı zamanda teröre karşı da kararlı bir mücadele sergilediğini belirtti.

Vali Cüneyt Epcim, Jandarma'nın bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de üstün başarı ve özveriyle görevine devam edeceğine inandığını ifade ederek heyet üyelerine çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.